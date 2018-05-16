Кучаев прибыл в Германию, где 17 мая перенесет операцию

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что полузащитник команды Константин Кучаев прибыл в Германию. Завтра 17 мая игроку предстоит операция в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена, который случился 6 мая в игре 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" (6:0).



В нынешнем сезоне 20-летний Кучаев провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Константин Кучаев сегодня прибыл в Германию, завтра ему предстоит операция в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена, который случился в игре с тульским Арсеналом



Будь сильным, Костя! Успешной операции и скорейшего восстановления 💪 pic.twitter.com/p6raXCOtCt – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 мая 2018 г.