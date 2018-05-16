19:12 | Футбол — РФПЛ

Кучаев прибыл в Германию, где 17 мая перенесет операцию


ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что полузащитник команды Константин Кучаев прибыл в Германию. Завтра 17 мая игроку предстоит операция в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена, который случился 6 мая в игре 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" (6:0). 

В нынешнем сезоне 20-летний Кучаев провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. 

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