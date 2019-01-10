18:47 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" подтвердили переход Антона Зиньковского из "Чертаново"

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Нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский перешел в "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. 

Переход 22-летнего форварда Антона Зиньковского из "Чертаново" в "Крылья" согласован между клубами. Ждём Антона на медосмотре и на сборах, - написано в твиттере самарского клуба. 

По данным сайта Transfermarkt.de, трансфер обошелся "Крыльям" в 900 тысяч евро. В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 22 матчах "Чертаново", в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. 

Дополнительная информация

https://twitter.com/fckssamara/status/1083389436254216192

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