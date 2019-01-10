"Крылья Советов" подтвердили переход Антона Зиньковского из "Чертаново"

Нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский перешел в "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.

Переход 22-летнего форварда Антона Зиньковского из "Чертаново" в "Крылья" согласован между клубами. Ждём Антона на медосмотре и на сборах, - написано в твиттере самарского клуба.

По данным сайта Transfermarkt.de, трансфер обошелся "Крыльям" в 900 тысяч евро. В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 22 матчах "Чертаново", в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.