Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Анжи". Встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Анжи"

Прогноз Winline – П1 2.69 – Н 2.75 – П2 2.90

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" - во вторник, 8 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Криворучко - Тишкин, Пуцко, Гришко, Наваловский - Димидко - Габулов, Баляйкин, Дедечко, Никифоров - Кобялко.

"Анжи": Солосин - Мусалов, Брызгалов, Фибель, Полуяхтов - Афонин, Тетрашвили - Хубулов, Маркелов, Яковлев - Мамтов.

ПОТЕРИ: нет - Гулиев, Удалый, Чайковский (все - травма).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Последнюю победу над "Анжи"дальневосточники одержали в ФНЛ 6 ноября 2008 года (1:0).

Махачкалинцы не проиграли "СКА-Хабаровск" два последних гостевых матча (3:2, 1:1).

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

1:1 В Хабаровске залило поле, это наложит отпечаток. Но, надеюсь, голы все-таки будут. В битве команд, которым до конца сезона предстоит бороться за выживание, поставлю на ничью. Силы равны.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

1:0 В Хабаровске должны быть благодарны Григоряну, ведь именно он заложил базу для выхода СКА в премьер-лигу. Но это вовсе не означает, что тренеру устроят теплый прием. Хабаровчане пока без очков и даже голов не забивали. Когда, если не сейчас?