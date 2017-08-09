Кононов пожелал Измаэлу быть на ведущих ролях в "Ахмате"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поздравил новичка команды полузащитника Исмаэла с заключением контракта. Видео в своем официальном Инстаграме выложил президент команды Магомед Даудов.
– Поздравляю с подписанием контракта, – сказал Кононов. – Желаю, чтобы ты всегда был на ведущих ролях в нашем клубе и добивался с нами самых высоких результатов.
Напомним, что 22-летний футболист подписал с командой 4-летний контракт. С 2013 года Исмаэл выступал за шведский "Кальмар". За это время он провел во всех клубных турнирах 114 матчей, забив 6 голов и отдав 13 результативных передач. Ранее сообщалось, что сумма трансфера хавбека близка к одному миллиону евро.
Дорогие друзья! Во время представления новых игроков в период подготовительных сборов, я сообщал, что клуб продолжит работу на трасферном рынке до завершения заявочной кампании. Сегодня мы подписали контракт сроком на четыре года с полузащитником шведского клуба "Кальмара", бразильцем Исмаэлем Силва Лима. Исмаэль играет на месте опорного полузащитника. Эта позиция нуждалась в усилении. Главный тренер Олег Кононов тщательно следил за карьерой футболиста и его приобретение было приоритетной задачей клуба в летнее межсезонье. Долгие переговоры завершились успешно и футболист перешёл в наш клуб. Присутствие в команде группы бразильцев и других испаноговорящих партнеров поможет Исмаэлю быстро адаптироваться. Я желаю нашему новичку удачи, и говорю: "Добро пожаловать в "АХМАТ"! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Грозный #Спорт #Исмаэль