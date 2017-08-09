Кононов пожелал Измаэлу быть на ведущих ролях в "Ахмате"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов поздравил новичка команды полузащитника Исмаэла с заключением контракта. Видео в своем официальном Инстаграме выложил президент команды Магомед Даудов.

– Поздравляю с подписанием контракта, – сказал Кононов. – Желаю, чтобы ты всегда был на ведущих ролях в нашем клубе и добивался с нами самых высоких результатов.

Напомним, что 22-летний футболист подписал с командой 4-летний контракт. С 2013 года Исмаэл выступал за шведский "Кальмар". За это время он провел во всех клубных турнирах 114 матчей, забив 6 голов и отдав 13 результативных передач. Ранее сообщалось, что сумма трансфера хавбека близка к одному миллиону евро.