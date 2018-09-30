Каррера и Комбаров не пожали друг другу руки после замены

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прошел мимо главного тренера Массимо Каррера после того, как в матче с "Ростовом" был заменен на нападающего Зе Луиша. Футболист и тренер не посмотрели друг на друга. (Дмитрий Сомов)
Комбаров мимо Карреры. Но так бывает, особенно когда такой счёт pic.twitter.com/uUx5cmAK8E– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 30 сентября 2018 г.
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http://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/
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