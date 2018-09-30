20:42 | Футбол — РПЛ

Каррера и Комбаров не пожали друг другу руки после замены

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прошел мимо главного тренера Массимо Каррера после того, как в матче с "Ростовом" был заменен на нападающего Зе Луиша. Футболист и тренер не посмотрели друг на друга. (Дмитрий Сомов)

 

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Турнирная таблица чемпионата.

Спартак - Ростов

 

Результаты опроса

17379 чел.

Как закончится матч "Спартак" - "Ростов"
35.9%
Минимальной победой "Спартака"
8.6%
Крупной победой "Спартака"
23.6%
Вничью
25.8%
Минимальной победой "Ростова"
6.1%
Крупной победой "Ростова"

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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