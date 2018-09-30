Каррера и Комбаров не пожали друг другу руки после замены

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров прошел мимо главного тренера Массимо Каррера после того, как в матче с "Ростовом" был заменен на нападающего Зе Луиша. Футболист и тренер не посмотрели друг на друга. (Дмитрий Сомов)

Комбаров мимо Карреры. Но так бывает, особенно когда такой счёт pic.twitter.com/uUx5cmAK8E – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 30 сентября 2018 г.

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