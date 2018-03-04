Как выглядит поле перед дерби "Локо" – "Спартак" прямо сейчас. Фото

Проведению матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак" из-за обрушившегося на Москву снегопада ничего не угрожает. Именно так выглядит футбольное поле на "РЖД Арене" прямо сейчас. Запуск зрителей начнется за два часа до начала игры.

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.