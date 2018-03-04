13:19 | Футбол — РФПЛ

Как выглядит поле перед дерби "Локо" – "Спартак" прямо сейчас. Фото

Футбольное поле "РЖД Арены" перед матчем "Локомотив" - "Спартак". Фото "СЭ"
Футбольное поле "РЖД Арены" перед матчем "Локомотив" - "Спартак". Фото "СЭ"
5

Проведению матча 21-го тура чемпионата России "Локомотив""Спартак" из-за обрушившегося на Москву снегопада ничего не угрожает. Именно так выглядит футбольное поле на "РЖД Арене" прямо сейчас. Запуск зрителей начнется за два часа до начала игры.

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 
результаты опроса
23973 чел.
Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Вьери

СЭ совсем обкурились. На фото качества бюджетнейшего телефона ставят свое лого размеров с фото. Полный маразм...

15:00

TRANNON

Мало чем отличается от поля в Перми.

14:49

Heterosigma

агронома в ад срочно

14:08

pahom-17

поле...русское полееее.....

13:42

баламошка

Норм. Квинси 5-6 забьёт. А может и 56.

13:33

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!