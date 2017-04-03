Иван Данильянц: "Ничья - справедливый результат с точки зрения упущенных возможностей"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил напряженный характер встречи. Наставник высоко оценил класс соперника, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Сегодня было настоящее дерби, никто не хотел уступать, – сказал Данильянц. – Все были настроены побеждать, все хотели атаковать. В первом тайме было нелегко, потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере игры "Краснодара", у которого была хорошая комбинационная игра. В перерыве обсудили, что не получалось, внесли коррективы. Во втором тайме имели преимущество, создали моменты, хотя и "Краснодар" в контратаке был опасен.

Ничья – результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд. У нас сказался недостаток физической готовности из-за того что ребята были в сборных и не в тренировочном процессе. В первом тайме тяжело было. но ребята проявили старание, во втором переломили игру, побежали.

– Почему не выпустили Бухарова раньше?

– Бухаров на тренировке почувствовал болевое ощущение. Он планировался в основу, но решили придержать, потому что он почти что ушел с тренировки.