Иван Данильянц: "Ничья - справедливый результат с точки зрения упущенных возможностей"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после ничьей в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил напряженный характер встречи. Наставник высоко оценил класс соперника, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
– Сегодня было настоящее дерби, никто не хотел уступать, – сказал Данильянц. – Все были настроены побеждать, все хотели атаковать. В первом тайме было нелегко, потребовалось много времени, чтобы приспособиться к манере игры "Краснодара", у которого была хорошая комбинационная игра. В перерыве обсудили, что не получалось, внесли коррективы. Во втором тайме имели преимущество, создали моменты, хотя и "Краснодар" в контратаке был опасен.
Ничья – результат справедливый с точки зрения упущенных возможностей обеих команд. У нас сказался недостаток физической готовности из-за того что ребята были в сборных и не в тренировочном процессе. В первом тайме тяжело было. но ребята проявили старание, во втором переломили игру, побежали.
– Почему не выпустили Бухарова раньше?
– Бухаров на тренировке почувствовал болевое ощущение. Он планировался в основу, но решили придержать, потому что он почти что ушел с тренировки.
fatka
Пожалуй вопреки прав...
22:43
Вопреки
Как всегда отмазы... в первом тайме лишь бы не пропустить, а во втором спохватившись, начинают давить - Тоже самое было с "тереком", потом с "Крыльями" и много похожего осенью. С Бердыевской ложи оперативно коррективровать игру не возможно и в перерывах вносят изменения, как всегда с опозданием. Кому нужен этот цирк с Кириченко на бровке - совесть помучила от "уходя-уходи" и хватит выпендриваться - все понимают, что это мешает команде и можно все объяснить ради результата. Но теперь уже поздно - с европой по осени можно распрощаться... Краснодар уже своего не отдаст, имея преимущество по личным встречам... Все логично - п.р.о.с..р.а.л.и ВСЕ сами, играя последние 15-20 минут по-настоящему. Жаль. И АМИНЬ
22:32