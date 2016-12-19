19:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев назвал лучшим игроком 2016 года Джанаева

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0
5

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

 
Сослан ДЖАНАЕВ.Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 8-е место – Сослан Джанаев

Тренер "Ростова" Курбан Бердыев назвал лучшим игроком 2016 года вратаря своей команды Сослана Джанаева. Других ростовчан Бердыев не отметил. Интересно, что в топ-5 этого специалиста не попал форвард "Краснодара" Федор Смолов, который фигурирует в большинстве других анкет.

Полностью пятерка Бердыева выглядит так:

1. Сослан Джанаев ("Ростов")

2. Василий Березуцкий (ЦСКА)

3. Фернанду ("Спартак")

4. Аксель Витсель ("Зенит")

5. Жулиану ("Зенит")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!

0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zerratt_

Вот Джанаев Жулиано Фернандо достойные претенденты на мой взгяд. На 5ку-10ку.

21:20

Platinum1991

Игорь АКИНФЕЕВ - ПФК ЦСКА - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ 2016 ГОДА, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!! Игорь Акинфеев ОТЛИЧНО стоит в воротах сборной и клуба и показывает высокий класс футбольного мастерства, до которого Джанаеву ДАЛЕКО! Игорь Акинфеев, вместе с командой ЦСКА, стал чемпионом России по футболу в 2016 году! Получил право играть в Лиге Чемпионов! Установил новые вратарские рекорды! Игорь Акинфеев ПО ПРАВУ является ЛУЧШИМ игроком 2016 года, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!!!!!

20:47

serzheo

Ответка пельменю прилетела, за конифея.

20:14

shpasic

у него и Азмуна нет

20:12

Доктор-Ч

У Бердыева нет Смолова?! Это просто зависть.

20:02

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ