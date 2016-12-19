Бердыев назвал лучшим игроком 2016 года Джанаева

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

Тренер "Ростова" Курбан Бердыев назвал лучшим игроком 2016 года вратаря своей команды Сослана Джанаева. Других ростовчан Бердыев не отметил. Интересно, что в топ-5 этого специалиста не попал форвард "Краснодара" Федор Смолов, который фигурирует в большинстве других анкет.

Полностью пятерка Бердыева выглядит так:

1. Сослан Джанаев ("Ростов")

2. Василий Березуцкий (ЦСКА)

3. Фернанду ("Спартак")

4. Аксель Витсель ("Зенит")

5. Жулиану ("Зенит")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!