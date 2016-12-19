Бердыев назвал лучшим игроком 2016 года Джанаева

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.
Тренер "Ростова" Курбан Бердыев назвал лучшим игроком 2016 года вратаря своей команды Сослана Джанаева. Других ростовчан Бердыев не отметил. Интересно, что в топ-5 этого специалиста не попал форвард "Краснодара" Федор Смолов, который фигурирует в большинстве других анкет.
Полностью пятерка Бердыева выглядит так:
1. Сослан Джанаев ("Ростов")
2. Василий Березуцкий (ЦСКА)
4. Аксель Витсель ("Зенит")
Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!
Zerratt_
Вот Джанаев Жулиано Фернандо достойные претенденты на мой взгяд. На 5ку-10ку.
21:20
Platinum1991
Игорь АКИНФЕЕВ - ПФК ЦСКА - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ 2016 ГОДА, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!! Игорь Акинфеев ОТЛИЧНО стоит в воротах сборной и клуба и показывает высокий класс футбольного мастерства, до которого Джанаеву ДАЛЕКО! Игорь Акинфеев, вместе с командой ЦСКА, стал чемпионом России по футболу в 2016 году! Получил право играть в Лиге Чемпионов! Установил новые вратарские рекорды! Игорь Акинфеев ПО ПРАВУ является ЛУЧШИМ игроком 2016 года, а все остальные, вместе взятые, и БЛИЗКО НЕ СТОЯТ!!!!!!
20:47
serzheo
Ответка пельменю прилетела, за конифея.
20:14
shpasic
у него и Азмуна нет
20:12
Доктор-Ч
У Бердыева нет Смолова?! Это просто зависть.
20:02