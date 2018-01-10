22:30 10 января | Футбол — РФПЛ

Источник: Смолов хочет перейти в "Вест Хэм"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов хочет стать футболистом "Вест Хэма", утверждает журналист Sky Sports Каве Солхекол. Отмечается, что сумма трансфера может составить 17 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел на клубном уровне 15 матчей, забив 11 голов и 4 раза ассистировав партнерам.

СМИ: "Вест Хэм" приобретет Смолова, если продаст Сако​ //
Таблица переходов РФПЛ

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

Смолов хочет в ВестХем, ты знаешь, тики-тики-да!...

00:15

_Я_против_Астротерфа_

Смолов хочет перейти в "Вест Хэм" в качестве НОУНЕЙМА!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:46 10 января

К.Б.Ын

Нет ! Только Краснодарская игрушка ! )

23:05 10 января

Кинжал

зенит заберет. Хотя буду рад, если Федя выберет карьеру, а не бабулькевичи.

23:01 10 января

uaom

Флаг ему в руки . Давно пора уже определиться . Только сдается мне, что Краснодар для дяди Федора forever&#8194;...

22:55 10 января

Tribunal Z

Туда ему и дорога, Вест Хэму на голову)))

22:54 10 января