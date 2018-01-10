Источник: Смолов хочет перейти в "Вест Хэм"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов хочет стать футболистом "Вест Хэма", утверждает журналист Sky Sports Каве Солхекол. Отмечается, что сумма трансфера может составить 17 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел на клубном уровне 15 матчей, забив 11 голов и 4 раза ассистировав партнерам.

СМИ: "Вест Хэм" приобретет Смолова, если продаст Сако​ //

Таблица переходов РФПЛ