Источник: Смолов хочет перейти в "Вест Хэм"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов хочет стать футболистом "Вест Хэма", утверждает журналист Sky Sports Каве Солхекол. Отмечается, что сумма трансфера может составить 17 миллионов евро.
В текущем сезоне 27-летний форвард провел на клубном уровне 15 матчей, забив 11 голов и 4 раза ассистировав партнерам.
СМИ: "Вест Хэм" приобретет Смолова, если продаст Сако //
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shpasic
Смолов хочет в ВестХем, ты знаешь, тики-тики-да!...
00:15
_Я_против_Астротерфа_
Смолов хочет перейти в "Вест Хэм" в качестве НОУНЕЙМА!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:46 10 января
К.Б.Ын
Нет ! Только Краснодарская игрушка ! )
23:05 10 января
Кинжал
зенит заберет. Хотя буду рад, если Федя выберет карьеру, а не бабулькевичи.
23:01 10 января
uaom
Флаг ему в руки . Давно пора уже определиться . Только сдается мне, что Краснодар для дяди Федора forever ...
22:55 10 января
Tribunal Z
Туда ему и дорога, Вест Хэму на голову)))
22:54 10 января