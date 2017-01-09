Инфантино вышел на поле в одной команде с Марадоной и Батистутой

Президент ФИФА Джанни Инфантино сыграл в одной команде с Диего Марадоной и Габриэлем Батистутой на турнире легенд в Цюрихе, сообщает ТАСС. Мероприятие приурочено к церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года, которая пройдет в Швейцарии в понедельник вечером.

Участники турнира, в котором принимают участие знаменитые футболисты прошлого, а также действующие футбольные функционеры, поделены на четыре команды по 9-11 игроков в каждой. Матчи проходят в формате "восемь на восемь" поперек поля.

Среди звезд футбола – итальянцы Франческо Тольдо, Деметрио Альбертини и Вальтер Дзенга, французы Марсель Десайи, Давид Трезеге и Эрик Абидаль, испанцы Карлес Пуйоль и Мичел Сальгадо, а также аргентинец Пабло Аймар, камерунец Жереми Нжитап, тринидадец Дуайт Йорк, португалец Витор Байя, южноафриканец Лукас Радебе и другие.

Футбольных чиновников представили президент УЕФА Александер Чеферин, президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни, заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан, а также члены совета ФИФА Фернандо Сарни и Сунил Гулати.

Напомним, что во вторник в штаб-квартире ФИФА состоится заседание Совета организации.