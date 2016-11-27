Инцидент с Огуде не отражен в официальных документах матча "Амкар" - "Арсенал"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказал "СЭ" о том, что в протоколе и рапорте делегата матча 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0) никак не отражен инцидент, происшедший по ходу встречи.

По завершении матча защитник хозяев Секу Конде обвинил игрока обороны "оружейников" Дмитрия Айдова в оскорблении футболиста уральцев Фегора Огуде на расовой почве. Именно по этой причине, по словам Секу, во втором тайме в штрафной туляков началась потасовка.

- Тяжело говорить о том, чего не слышал, - сказал Маслов. - Но, думается, было все же не так, как заявил Секу. Он сам не очень хорошо знает русский язык - что-то могло и показаться. В конечном итоге футболисты пожали друг другу руки - если бы произошло что-то серьезное, вряд ли настрой был бы таким.

- Отражен ли инцидент в протоколе и рапорте делегата?

- Нет, официальных жалоб в протоколе нет. Развивать эту историю со своей стороны мы не планируем. (Сергей ЕГОРОВ)