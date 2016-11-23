Илья Геркус: "Позиции на переговорах с Алексеем Миранчуком постепенно сближаются"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ход переговоров по новому контракту с полузащитником команды Алексеем Миранчуком.

– Мы ведем с Алексеем переговоры, – сказал глава "Локо". – Наши позиции постепенно сближаются. У игрока есть контракт, который действует до ноября следующего года.

В текущем чемпионате страны хавбек провел в составе команды 13 матчей, голов не забивал. (Сергей ЕГОРОВ)

Миранчук может оказаться в "Краснодаре" и "Рубине" //

Кому нужен Миранчук? //