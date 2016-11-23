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Илья Геркус: "Позиции на переговорах с Алексеем Миранчуком постепенно сближаются"

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Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал ход переговоров по новому контракту с полузащитником команды Алексеем Миранчуком.

– Мы ведем с Алексеем переговоры, – сказал глава "Локо". – Наши позиции постепенно сближаются. У игрока есть контракт, который действует до ноября следующего года.

В текущем чемпионате страны хавбек провел в составе команды 13 матчей, голов не забивал. (Сергей ЕГОРОВ)

Миранчук может оказаться в "Краснодаре" и "Рубине" //
Кому нужен Миранчук? //

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mstia13

Среднестатистический игрок. По меркам нашего болота он почти звезда/звездун/подающий надежды . в 21 год Fifa мобайл дает ему навык 65 ... это смешно.

16:09

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