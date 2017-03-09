Илья Геркус: "Компенсация контракта Смородской составляла годовую зарплату? Не хотел бы комментировать"

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил, что перед уходом с поста главы клуба Ольга Смородская подписывала соглашения с сотрудниками команды об увольнении и выплатам определенных сумм. Также Геркус подтвердил, что за расторжение контракта экс-главный тренер команды Игорь Черевченко получил в районе 500 тысяч евро.

- В 2011 году Ольга Смородская сказала, что для аншлагов в Черкизове ей необходимо два года работы. Аншлагов достичь не удалось. Какие у вас планы?

- Мы прикладываем большие усилия. Хотели бы добиться в течение трех лет 80-процентной заполняемости. Если не получится - значит, мы ошиблись. Задача очень сложная.

- Много ли сотрудников клуба при смене президента в августе прошлого года получили "золотые парашюты"?

- Часть сотрудников была уволена по соглашению сторон, клуб выплатил им по соглашению сторон определенные суммы. Но насколько они были "золотыми" - не мне судить. Таких соглашений было более двадцати, в том числе с главным тренером.

- Правда, что компенсация Черевченко составила около 500 тысяч евро?

- В районе этой суммы.

- А Ольга Юрьевна сама с собой подписала?

- Нет, с советом директоров. А с остальными сотрудниками подписывала она как действующий президент.

- У нее компенсация составляла годовую зарплату?

- Не хотел бы комментировать. (Отдел футбола "СЭ")

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