Игорь Шалимов: "Карасев - профессиональный судья. Вопросов к нему не было и не будет"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов остался доволен действиями игроков в матче 21-го тура чемпионата России против "Ростова" (3:1). Также специалист отметил работу судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым.

- Было непросто, но мы этого ожидали, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Схема "Ростова" подразумевает плотную позиционную оборону, которую тяжело вскрывать. Мы старались играть в свою игру. Когда повели в счете, стали играть позиционно.

Обычно стараемся действовать более агрессивно. Но сыграли по счету, забили третий гол. Заслужили победу ребята. "Ростов" хорошо защищался.

Мы очень хорошо справились со стандартами. Посмотрели, как "Ростов" играет на угловых, ребята знали, что делать.

- Два пенальти были назначены. Есть какие-то вопросы по ним?

- Карасев - профессиональный судья. Вопросов к нему у меня никогда не было и не будет.

- Как оцените игру Шатова?

- Хорошо сыграл, вписался в команду. Мы рады, что он с нами и поможет решать задачи.