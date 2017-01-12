Игорь Кудряшов: "У "Томи" есть предложения не только от Селюка"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов подчеркнул, что в селекционный отдел клуба поступали предложения не только от агента Дмитрия Селюка. Ранее представитель игроков подчеркнул, что готов предоставить томичам футболистов, которые готовы играть за проживание и еду.

- В наш селекционный отдел поступали обращения не только со стороны Селюка, - сказал Кудряшов. - Еще ряд агентств готов с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Все заинтересованы показать своих футболистов на уровне премьер-лиги, а также в их дальнейшем трудоустройстве в престижные клубы.

С Селюком мы пока не пришли к чему-то конкретному. Предложение от него поступило. Возможно, мы пригласим некоторых его футболистов на необходимые нам позиции на сборы в Турцию, познакомимся с игровыми качествами. Пока выбор есть.

Основная проблема на данный момент состоит в том, что запрещена регистрация футболистов, так как нет финансирования команды. Если оно начнется и клуб будет закрывать задолженности, мы сможем заявлять новых игроков. Конечно, преимущественно будут российские футболисты. Сейчас с нами на сборы едут девять человек из молодежной команды.

"Томь" всегда ориентировалась на российских игроков. Но если будут качественные легионеры, которые придут на короткий промежуток времени и клуб сможет заработать с помощью их продажи, то почему нет?

Конечно, мы не собираемся выпускать на поле шестерых легионеров одновременно, но если будет пара креативных футболистов, думаю, это станет определенной экзотикой, которая понравится болельщикам. Вопрос с Селюком пока в процессе обсуждения. Многое будет зависеть от решения президента клуба. (Любовь КОНЯЕВА)