Игорь Егоров: "Зеленая карточка? Итальянцы что, макарон объелись?"

Нападающий "Виченцы" Кристиан Галано в матче серии B против "Виртуса" впервые в истории футбола получил зеленую карточку за соблюдение принципов fair play. Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что российскому футболу не стоит принимать такое нововведение.
– Впервые в истории футбола итальянскому футболисту была выдана зеленая карточка. Как вы относитесь к такому нововведению?
- Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно.
– То есть российскому футболу не стоит перенимать такие правила?
- Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо! (Любовь КОНЯЕВА)
wolf61
Наш судья Егоров не знает для чего зелёный сигнал светофора. Ходит только на желтый и красный. Это российский арбитр - про зеленый всё-равно не поймет!
19:08
А380726
Puzo-75, ты бы не трогал эту сомнительную тему, Игорь не поймет :(
19:03
spetrov
Радугу - это очень по-еврогейски!
19:02
puzo-75
Про радугу-это,видимо,намёк на ЛГБТ-сообщество....)))) Зелёная карточка-это в духе толерантых гейропейцев....
18:44
kb minsk
но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо Вот с этого и надо начинать. Они с двумя цветами справиться не могут, а что будет если ввести другие?
18:41
outz
По сути я с Егоровым согласен, но к чему вот это "итальянцы объелись макарон"??? Может, стоит думать, где разговоры в курилке, а где интервью?
18:32