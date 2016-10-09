Игорь Егоров: "Зеленая карточка? Итальянцы что, макарон объелись?"

Нападающий "Виченцы" Кристиан Галано в матче серии B против "Виртуса" впервые в истории футбола получил зеленую карточку за соблюдение принципов fair play. Известный в прошлом российский арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что российскому футболу не стоит принимать такое нововведение.

– Впервые в истории футбола итальянскому футболисту была выдана зеленая карточка. Как вы относитесь к такому нововведению?

- Видимо, итальянцы объелись макарон… Пусть всю радугу введут! Я категорически против таких новшеств! Желтой и красной карточек вполне достаточно.

– То есть российскому футболу не стоит перенимать такие правила?

- Конечно, мы можем пойти впереди планеты всей и придумать, за что давать и по двенадцать карточек, но наши судьи забудут, какую за что показывать, поэтому лучше не надо! (Любовь КОНЯЕВА)

В Италии футболисту впервые была показана зеленая карточка