Игнатьев - о своем суперсэйве: "Нужно было бежать в ворота и делать там что угодно, но выбивать мяч"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев сказал, что в эпизоде со своим сэйвом в матче 21-го тура чемпионата России против "Спартака" он действовал автоматически. Игрок обороны железнодорожников выбил мяч из пустых ворот после удара полузащитника красно-белых Александра Самедова.

- Я просто доиграл момент, - сказал Игнатьев во флеш-интервью. - Видел, что мяч отскочил к Самедову. Нужно было бежать в ворота и делать там что угодно, но выбивать мяч.

- В такой ситуации срабатывает рефлекс - прыграть и выбивать мяч ближней ногой?

- Там не было смысла держать какого-то игрока. Ворота были пустые. Поэтому автоматически побежал, пришлось выбивать.

- При такой погоде желтый мяч видно? Или было лучше красным играть?

- Конечно. Если не видишь красный мяч, лучше заканчивать (карьеру).

Игнатьев спас "Локомотив" в матче со "Спартаком". Видео //

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"