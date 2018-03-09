Хомич – шестой вратарь, отразивший два пенальти за матч

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич в матче 22-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:2) отразил 11-метровые удары от Артема Дзюбы и Эванса Кангвы.
Голкипер пермяков, впервые в сезоне вышедший на поле из-за дисквалификации Артура Нигматуллина, стал всего лишь шестым вратарем в истории чемпионатов России, которому удавалось подобное.
Открыл героический перечень Вениамин Мандрыкин в 2000 году, не позволивший принести победу над "Аланией" игрокам "Черноморца" Александру Призетко и Константину Коваленко. Позже двумя взятыми пенальти отмечались Сергей Парейко, Юрий Лодыгин, Андрей Синицын и Николай Заболотный. (Кирилл БУРДАКОВ)
Вратари, отражавшие два пенальти в матче чемпионата России
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Матч
|
Пенальтисты
|
19.08.2000
|
Вениамин МАНДРЫКИН
|
Алания
|
Черноморец (г) – 1:1
|
Александр ПРИЗЕТКО, Константин КОВАЛЕНКО
|
26.06.2005
|
Сергей ПАРЕЙКО
|
Томь
|
Динамо (г) – 0:0
|
ДАННИ, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ
|
24.03.2014
|
Юрий ЛОДЫГИН
|
Зенит
|
Кр.Советов (д) – 2:1
|
Луис КАБАЛЬЕРО (два удара)
|
17.08.2014
|
Андрей СИНИЦЫН
|
Краснодар
|
Ростов (г) – 2:0
|
Виталий ДЬЯКОВ, Хрвое МИЛИЧ
|
22.11.2014
|
Николай ЗАБОЛОТНЫЙ
|
Урал
|
Рубин (д) – 1:3
|
ГЕКДЕНИЗ Карадениз, Игорь ПОРТНЯГИН
|
09.03.2018
|
Дмитрий ХОМИЧ
|
Амкар
|
Арсенал (д) – 0:2
|
Артем ДЗЮБА, Эванс КАНГВА
- Сергей Парейко
- Амкар
- Дмитрий Хомич
- Артем Дзюба
- Николай Заболотный
- Вениамин Мандрыкин
- Арсенал Тула
- Артур Нигматуллин
- Андрей Синицын
- Юрий Лодыгин
- Эванс Кангва
ОлегН
СЭ Не будьте тупыми. Черноморец с Аланией играл в Новороссийске.
17:08