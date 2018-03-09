Хомич – шестой вратарь, отразивший два пенальти за матч

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич в матче 22-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:2) отразил 11-метровые удары от Артема Дзюбы и Эванса Кангвы.

Голкипер пермяков, впервые в сезоне вышедший на поле из-за дисквалификации Артура Нигматуллина, стал всего лишь шестым вратарем в истории чемпионатов России, которому удавалось подобное.

Открыл героический перечень Вениамин Мандрыкин в 2000 году, не позволивший принести победу над "Аланией" игрокам "Черноморца" Александру Призетко и Константину Коваленко. Позже двумя взятыми пенальти отмечались Сергей Парейко, Юрий Лодыгин, Андрей Синицын и Николай Заболотный. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, отражавшие два пенальти в матче чемпионата России