16:39 | Футбол — РФПЛ

Хомич – шестой вратарь, отразивший два пенальти за матч

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Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич в матче 22-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (0:2) отразил 11-метровые удары от Артема Дзюбы и Эванса Кангвы.

Голкипер пермяков, впервые в сезоне вышедший на поле из-за дисквалификации Артура Нигматуллина, стал всего лишь шестым вратарем в истории чемпионатов России, которому удавалось подобное.

Открыл героический перечень Вениамин Мандрыкин в 2000 году, не позволивший принести победу над "Аланией" игрокам "Черноморца" Александру Призетко и Константину Коваленко. Позже двумя взятыми пенальти отмечались Сергей Парейко, Юрий Лодыгин, Андрей Синицын и Николай Заболотный. (Кирилл БУРДАКОВ)

Вратари, отражавшие два пенальти в матче чемпионата России

Дата

Вратарь

Клуб

Матч

Пенальтисты

19.08.2000

Вениамин МАНДРЫКИН

Алания

Черноморец (г) – 1:1

Александр ПРИЗЕТКО, Константин КОВАЛЕНКО

26.06.2005

Сергей ПАРЕЙКО

Томь

Динамо (г) – 0:0

ДАННИ, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ

24.03.2014

Юрий ЛОДЫГИН

Зенит

Кр.Советов (д) – 2:1

Луис КАБАЛЬЕРО (два удара)

17.08.2014

Андрей СИНИЦЫН

Краснодар

Ростов (г) – 2:0

Виталий ДЬЯКОВ, Хрвое МИЛИЧ

22.11.2014

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ

Урал

Рубин (д) – 1:3

ГЕКДЕНИЗ Карадениз, Игорь ПОРТНЯГИН

09.03.2018

Дмитрий ХОМИЧ

Амкар

Арсенал (д) – 0:2

Артем ДЗЮБА, Эванс КАНГВА
Амкар – Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ОлегН

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