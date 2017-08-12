21:59 | Футбол — РФПЛ

Григорян подал в отставку во время флеш-интервью

Александр ГРИГОРЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Александр ГРИГОРЯН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от московского "Динамо" (1:3) заявил, что подает в отставку. Специалист отметил, что после такого количества проигранных матчей (у махачкалинцев 5 поражений при одной победе после старта чемпионата) тренер должен набраться мужества и уйти из команды.

– Ну, уже не главный тренер, – начал флеш-интервью Григорян, поправив корреспондента. – А по матчу – очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли.

Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь – тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю.

Добавим, что перед матчем на вопрос об отставке Григорян процитировал Окуджаву: "После матча я буду говорить либо: "Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе", либо "Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!"

Как ранее сообщал "СЭ", принять "Анжи" после матча с "Динамо" должен Валерий Карпин.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Valdemarson

Теперь в Спартак вместо сами знаете кого... Чё-то у него тоже не заладилось... А после просёра в ЛЧ попрут - к бабке не ходи.

22:24

Tom Sowyer

Наконец-то самоликвидировался. Меньше болтал бы

22:21

Medved.

если уж написано на роду овец пасти то паси и не лезь в футбол

22:20

Юный Люцифер

Жаль. Самобытный специалист, яркий, харизматичный, надеюсь без работы не останется

22:19

Vavan_99

ждем в Луче

22:16

Platinum1991

Александра Григоряна надо поддержать и выразить ему ДОВЕРИЕ!!! Очень ХОРОШО, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян работает тренером в команде. Отличный тренер для Анжи! Команда играла НЕСТАБИЛЬНО на протяжении всего прошлого сезона. Хорошая игра чередовалась с неудачными. Александр Григорян сможет помочь Анжи выровнять игру! Желаем Анжи и Александру Григоряну играть и бороться за стабильную игру и высокие места. Надо дать спокойно Александру Григоряну работать в Анжи и он сумеет вывести команду на высокий уровень! Александр Григорян умеет и хочет работать! Вот, пусть и работает дальше в «Анжи»! Смена тренера не пойдёт «Анжи» на пользу! Сватают Карпина, но он в Анжи НЕ КОТИРУЕТСЯ!!!

22:09

Курбский

и за это ему можно сказать - спасибо!

22:06

Dimos*

ну зашибись теперь с карпухи по полной поржем )

22:06