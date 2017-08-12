Григорян подал в отставку во время флеш-интервью

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от московского "Динамо" (1:3) заявил, что подает в отставку. Специалист отметил, что после такого количества проигранных матчей (у махачкалинцев 5 поражений при одной победе после старта чемпионата) тренер должен набраться мужества и уйти из команды.

– Ну, уже не главный тренер, – начал флеш-интервью Григорян, поправив корреспондента. – А по матчу – очередная игра, где индивидуальные и грубейшие ошибки привели к такому результату. По содержанию провели качественную игру, но проиграли.

Когда накапливается достаточное количество качественных игр, которые ты все равно проигрываешь – тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю.

Добавим, что перед матчем на вопрос об отставке Григорян процитировал Окуджаву: "После матча я буду говорить либо: "Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе", либо "Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета!"

Как ранее сообщал "СЭ", принять "Анжи" после матча с "Динамо" должен Валерий Карпин.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"