Григорий Иванов: "Урал" подает жалобу на Скрипченко в РФС"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко. После резонансного поражения от "Терека" (1:4) белорусский специалист покинул "шмелей", заявив, что устал. Однако уже через некоторое время он возглавил "Крылья Советов". После этого Иванов подчеркнул, что Скрипченко должен выплатить клубу три зарплаты по контракту.

– Вы говорили, что Вадим Скрипченко, ушедший из "Урала", должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

– Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

– Речь идет именно о трех зарплатах?

– Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил "Крылья"... Мы же взрослые люди, все все понимают.

– А Виктора Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?

– А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец! Рад за Виктора Михайловича. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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