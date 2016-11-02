15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Скрипченко далеко пойдет"

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Виктор СКРИПЧЕНКО.Вадим Скрипченко: "Получил предложение от "Крыльев" и готов его рассмотреть"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко возглавить "Крылья Советов". Он отметил, что это перспективный специалист, который далеко пойдет. Напомним, что Скрипченко покинул "Урал" после матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4), вызвавшего широкий общественный резонанс.

– Вадим Викторович очень умный и хороший парень, перспективный тренер, который далеко пойдет, – сказал Иванов.

– В прошлом сезоне "Урал" покинул Гончаренко, сейчас – Скрипченко. Теперь к белорусским тренерам будете относиться осторожнее?

– Гражданство тут совсем ни при чем. Гончаренко всем доказал свою состоятельность, Кононов тоже здорово работал в "Краснодаре". (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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gayduk

Не захотел Скрипченко больше работать с долбоящером Ивановым!

15:50

Паренек с Урала

Стоит Скрипченко только слово сказать про матч с "Тереком" - Иванов сразу поменяет свое мнение )))

15:37

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