Григорий Иванов: "Погребняк не входит в планы "Урала", а с Павлюченко обсудим продление контракта"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что нападающий "Динамо" Павел Погребняк не входит в планы клуба. По словам Иванова, команда в зимнее трансферное окно приобретет одного-двух игроков.

– Пока трансферами "Урала" вы вряд ли может быть довольны.

– Мы живем по средствам. Есть главный тренер, он хотел видеть этих футболистов. Продолжаем работать. Трансферное окно закрывается еще нескоро. Еще одного-двух игроков возьмем.

– Прежде всего ищете нападающего?

– Так во всем мире клубы ищут форвардов (смеется). Мы не исключение. Они вымирают как динозавры. Но вот где взять хорошего исполнителя?

– Погребняку не хотите дать шанс?

– Нет, он не входит в наши планы. И потом, мы же понимаем, какая у него зарплата.

– Правда, что можете продлить контракт с Павлюченко?

– Сейчас после отпуска сядем и обсудим. Посмотрим, как Рома себя чувствует, хочет ли он продолжать. Иногда ведь люди устают, хотят быть с семьей поближе. Мы к нему очень тепло относимся. Для нас Рома играет большую роль. Поговорим о контракте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Иванова