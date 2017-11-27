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Год назад Мешкову не дали судить матч "Зенит" - "Спартак"

Виталий МЕШКОВ (слева) и экс-форвард "Зенита" ХАЛК. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
Виталий МЕШКОВ (слева) и экс-форвард "Зенита" ХАЛК. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
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Сегодня в центральной игре 18-го тура в Москве встретятся "Спартак" и "Зенит".
 
Андрей БУДОГОССКИЙ (слева) может заменить Валентина ИВАНОВА в должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.Почему ушел Валентин Иванов

Арбитр Виталий Мешков впервые в своей карьере будет судить матч красно-белых с сине-бело-голубых. Хотя, по данным "СЭ", дебют мог состояться еще в начале октября прошлого года, когда эти команды встречались в Санкт-Петербурге. Изначально ту игру должна была судить другая бригада. Во всяком случае, в качестве главного рефери рассматривался не получивший в итоге назначение Сергей Иванов, а Мешков. Однако по каким-то причинам кандидатура арбитра из Дмитрова была отведена.

Как известно, тот матч завершился победой "Зенита" 4:2 и скандалом, в результате которого рефери Иванов потом не судил в премьер-лиге полтора месяца, а его начальник Валентин Иванов, возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС, лишился работы.

В этот раз, наоборот, Мешков не фигурировал в числе главных кандидатов на обслуживание матча "Спартак" – "Зенит". Основным претендентом считался Михаил Вилков, которого словно специально "выдерживали" для такого поединка и три тура подряд не назначали на игры чемпионата России. Но в итоге нижегородцу дали встречу "Ростов""Анжи", а подмосковному судье – центральный матч тура. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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