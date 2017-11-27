Год назад Мешкову не дали судить матч "Зенит" - "Спартак"

Арбитр Виталий Мешков впервые в своей карьере будет судить матч красно-белых с сине-бело-голубых. Хотя, по данным "СЭ", дебют мог состояться еще в начале октября прошлого года, когда эти команды встречались в Санкт-Петербурге. Изначально ту игру должна была судить другая бригада. Во всяком случае, в качестве главного рефери рассматривался не получивший в итоге назначение Сергей Иванов, а Мешков. Однако по каким-то причинам кандидатура арбитра из Дмитрова была отведена.
Как известно, тот матч завершился победой "Зенита" 4:2 и скандалом, в результате которого рефери Иванов потом не судил в премьер-лиге полтора месяца, а его начальник Валентин Иванов, возглавлявший департамент судейства и инспектирования РФС, лишился работы.
В этот раз, наоборот, Мешков не фигурировал в числе главных кандидатов на обслуживание матча "Спартак" – "Зенит". Основным претендентом считался Михаил Вилков, которого словно специально "выдерживали" для такого поединка и три тура подряд не назначали на игры чемпионата России. Но в итоге нижегородцу дали встречу "Ростов" – "Анжи", а подмосковному судье – центральный матч тура. (Александр БОБРОВ)
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