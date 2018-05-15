14:45 | Футбол — РФПЛ

Главная цель "Спартака" на лето - центральный защитник и опорный полузащитник с российскими паспортами

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что клубу необходимо четыре-пять новых игроков в сезоне-2017/18. Специалист подтвердил, что красно-белые хотят пополнить состав центральным защитником и опорным полузащитником с российскими паспортами.

 
Массимо КАРРЕРА.Интервью Массимо Карреры. Главные цитаты

Сколько в новом сезоне "Спартаку" нужно новых игроков?

– Думаю, четыре-пять.

– Сколько футболистов уйдут?

– Четыре-пять. Конечно, было бы интересно сделать определенный микст с игроками "Спартака-2", чтобы иметь футболистов с русским паспортом. Я слежу за молодыми. Но в этом сезоне, может быть, меньше из-за большого числа матчей.

– Вы будете стараться найти и подписать игрока до чемпионата мира?

– Да, лучше сделать так, чтобы не попасть на выросшие в несколько раз цены.

– Правда ли, что главная цель на лето – центральный защитник и опорный полузащитник, имеющие российские паспорт?

– Да.

Полная версия интервью Карреры – здесь

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Оздоева и Новосельцева скинем. Дорого.

16:11

ЗЗ+

Где б их еще взять - опорника и цз с паспортами РФ и готовыми уже щас играть в старте Спартака. Ладно цз, их у Спартака в принципе нету, кроме Джикии и Кутепова, но на опорника то можно Тимофеева ставить - из имеющихся на рынке россиян (за минусом игроков Локо, ЦСКА, Зенита, к-х никто не отдаст) лучше всё равно нету.

16:02

Igrok Igorek

Беляев и Емельянов.

15:57

kaop44

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

15:46

ros

а чем тебе Мельгареха не люб? очень хорошо играет на месте Комбарика

15:30

баламошка

А кто крайними будет?! Комбарик и Ещенко, которые ни одного нормального паса сделать не могут?! Два неутомимых бревна.

15:18

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