Главная цель "Спартака" на лето - центральный защитник и опорный полузащитник с российскими паспортами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что клубу необходимо четыре-пять новых игроков в сезоне-2017/18. Специалист подтвердил, что красно-белые хотят пополнить состав центральным защитником и опорным полузащитником с российскими паспортами.

Сколько в новом сезоне "Спартаку" нужно новых игроков?

– Думаю, четыре-пять.

– Сколько футболистов уйдут?

– Четыре-пять. Конечно, было бы интересно сделать определенный микст с игроками "Спартака-2", чтобы иметь футболистов с русским паспортом. Я слежу за молодыми. Но в этом сезоне, может быть, меньше из-за большого числа матчей.

– Вы будете стараться найти и подписать игрока до чемпионата мира?

– Да, лучше сделать так, чтобы не попасть на выросшие в несколько раз цены.

– Правда ли, что главная цель на лето – центральный защитник и опорный полузащитник, имеющие российские паспорт?

– Да.

Полная версия интервью Карреры – здесь