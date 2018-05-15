Главная цель "Спартака" на лето - центральный защитник и опорный полузащитник с российскими паспортами

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что клубу необходимо четыре-пять новых игроков в сезоне-2017/18. Специалист подтвердил, что красно-белые хотят пополнить состав центральным защитником и опорным полузащитником с российскими паспортами.
Сколько в новом сезоне "Спартаку" нужно новых игроков?
– Думаю, четыре-пять.
– Сколько футболистов уйдут?
– Четыре-пять. Конечно, было бы интересно сделать определенный микст с игроками "Спартака-2", чтобы иметь футболистов с русским паспортом. Я слежу за молодыми. Но в этом сезоне, может быть, меньше из-за большого числа матчей.
– Вы будете стараться найти и подписать игрока до чемпионата мира?
– Да, лучше сделать так, чтобы не попасть на выросшие в несколько раз цены.
– Правда ли, что главная цель на лето – центральный защитник и опорный полузащитник, имеющие российские паспорт?
– Да.
Millwall82
Оздоева и Новосельцева скинем. Дорого.
16:11
ЗЗ+
Где б их еще взять - опорника и цз с паспортами РФ и готовыми уже щас играть в старте Спартака. Ладно цз, их у Спартака в принципе нету, кроме Джикии и Кутепова, но на опорника то можно Тимофеева ставить - из имеющихся на рынке россиян (за минусом игроков Локо, ЦСКА, Зенита, к-х никто не отдаст) лучше всё равно нету.
16:02
Igrok Igorek
Беляев и Емельянов.
15:57
kaop44
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
15:46
ros
а чем тебе Мельгареха не люб? очень хорошо играет на месте Комбарика
15:30
баламошка
А кто крайними будет?! Комбарик и Ещенко, которые ни одного нормального паса сделать не могут?! Два неутомимых бревна.
15:18