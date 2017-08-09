Георгий Миланов: "В дерби со "Спартаком" нет фаворита"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после победы над "Тосно" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что после этой игры команда настраивается на дерби со "Спартаком". Болгарин отметил, что во встрече с красно-белыми нет явного фаворита.

– Непростая игра, – сказал Миланов. – Важно, что взяли три очка. Теперь думаем о дерби.

– Готовы?

– Конечно, готовы! Это же дерби! Мы знаем, что надо делать. Думаю, у нас все получится.

– Кто фаворит?

– Это дерби! Фаворита тут нет. Мы должны оставить на поле сердце. Важно выиграть.

– Вы довольны свои положением в команде?

– У меня была травма в прошлом сезоне, сейчас провел первую игру. Думаю, все хорошо. (Гоша ЧЕРНОВ)