Георгий Миланов: "В дерби со "Спартаком" нет фаворита"

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после победы над "Тосно" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что после этой игры команда настраивается на дерби со "Спартаком". Болгарин отметил, что во встрече с красно-белыми нет явного фаворита.
– Непростая игра, – сказал Миланов. – Важно, что взяли три очка. Теперь думаем о дерби.
– Готовы?
– Конечно, готовы! Это же дерби! Мы знаем, что надо делать. Думаю, у нас все получится.
– Кто фаворит?
– Это дерби! Фаворита тут нет. Мы должны оставить на поле сердце. Важно выиграть.
– Вы довольны свои положением в команде?
– У меня была травма в прошлом сезоне, сейчас провел первую игру. Думаю, все хорошо. (Гоша ЧЕРНОВ)
igogohruhru
Что еще за дебри? Спартак выиграет без проблем. ЦСКА слаб
23:45 9 августа