23:06 9 августа | Футбол — РФПЛ

Георгий Миланов: "В дерби со "Спартаком" нет фаворита"

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Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов после победы над "Тосно" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что после этой игры команда настраивается на дерби со "Спартаком". Болгарин отметил, что во встрече с красно-белыми нет явного фаворита.

– Непростая игра, – сказал Миланов. – Важно, что взяли три очка. Теперь думаем о дерби.

– Готовы?

– Конечно, готовы! Это же дерби! Мы знаем, что надо делать. Думаю, у нас все получится.

– Кто фаворит?

– Это дерби! Фаворита тут нет. Мы должны оставить на поле сердце. Важно выиграть.

– Вы довольны свои положением в команде?

– У меня была травма в прошлом сезоне, сейчас провел первую игру. Думаю, все хорошо. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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igogohruhru

Что еще за дебри? Спартак выиграет без проблем. ЦСКА слаб

23:45 9 августа