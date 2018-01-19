Георгий Джикия: "Скоро вернусь и все будет хорошо"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия поблагодарил болельщиков за поддержку. 24-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в товарищеском матче с "Шанхай Шанган" (0:1) на зимнем сборе в Дубае.

– В связи с огромным количеством писем, которые поступили за эти два дня, я не мог не ответить вам взаимностью и передать каждому из вас огромное спасибо, – сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной России – Мне очень приятно и очень важно, что вы пишите мне много приятных слов, которые мне на данный момент очень необходимы в связи с тем, что со мной произошло такое неудачное событие.

Но в связи с этим я понял, что меня окружают очень добрые, приятные люди, очень много друзей у меня и очень много ребят, которые поддерживают меня и помогут в любую минуту. Мне очень приятно это. Спасибо всем огромное. Скоро вернусь и все будет хорошо. С вами ваш любимый Георгий Джикия.

Как сообщает пресс-служба "Спартака", в воскресенье Джикия из Арабских Эмиратов отправится в Италию, где в понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" пройдет дополнительное медицинское обследование. По словам главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, возможно, в тот же день Джикии будет сделана операция.