Газизов - о телефонном звонке о бомбе в гостинице "Уфы": "Стрессовая ситуация"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". По словам руководителя клуба, все в порядке, никто не пострадал.

– Это не ЧП, был анонимный звонок с информацией о заложенном взрывном устройстве, – сказал Газизов. – Команда была расположена в уфимском отеле "Парк Сити". Нам пришлось выселиться и приехать за четыре часа на стадион. Ситуация неприятная, но ничего страшного.

– Как себя чувствуют футболисты?

– Непростая и стрессовая ситуация. Мы планомерно готовились к игре, но эта ситуация внесла коррективы. Тем не менее, команда готова, будем биться и стараться на поле. Ничего страшного, главное – все живы и здоровы.

– То есть это был ложный вызов?

– Конечно. Сейчас в гостинице проходят специальные мероприятия, а мы ее покинули. (Андрей СИЗЯКИН)

Игра "Уфа" - "Арсенал" должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.