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Галицкий попрощался с работниками "Магнита"

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Владелец "Краснодара"  Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками компании "Магнит". Бизнесмен покинул пост гендиректора сети продуктовых магазинов, продав 29,1 процента акций банку ВТБ. По словам очевидцев, на прощание Галицкого с коллективом "Магнитом" пришли более 6 тысяч сотрудников.

 
Сергей ГАЛИЦКИЙ.Галицкий продал "Магнит". Грозит ли это "Краснодару"?

- Хочу, чтобы вы в понедельник вышли на работу и показали ту агрессию, которая нам всегда была свойственна, - сказал Галицкий. - Мы очень достойная компания. Не может компания состоять из одного человека.

ВТБ предоставило шанс, благодарю их за то, что помогли в этой сделке ребятам из Краснодара возглавить компанию. Но самое важное - мы должны двигаться дальше. Никто не умер, жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести уже тяжело. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день...

Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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promtex13

Мало мальски сведущий в бизнесе понимал, что такой пузырь должен лопнуть, все как обычно.

22:07

psevdonim777

я плакаль

22:04

Serenky25

Видать кредит погасить не смог. Продал бизнес. Гинер на стадион тоже брал у ВТБ. Ждем..

21:41

МачоМэн

даже Галицкий понимает что власть должна меняться каждые 10 лет, а наша власть стабильна как никогда

21:03

rusfed 2.0

shpasic ВТБ из Краснодара скоро сделает Динамо. 20:17 _________ именно так

20:41

shpasic

ВТБ из Краснодара скоро сделает Динамо.

20:17

баламошка

"Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые".//////////////Посоны! Это он про нас!)

20:14

Писака

совсем писать не о чем?

20:08

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Красава

20:01

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