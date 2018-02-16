Галицкий попрощался с работниками "Магнита"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками компании "Магнит". Бизнесмен покинул пост гендиректора сети продуктовых магазинов, продав 29,1 процента акций банку ВТБ. По словам очевидцев, на прощание Галицкого с коллективом "Магнитом" пришли более 6 тысяч сотрудников.

- Хочу, чтобы вы в понедельник вышли на работу и показали ту агрессию, которая нам всегда была свойственна, - сказал Галицкий. - Мы очень достойная компания. Не может компания состоять из одного человека.

ВТБ предоставило шанс, благодарю их за то, что помогли в этой сделке ребятам из Краснодара возглавить компанию. Но самое важное - мы должны двигаться дальше. Никто не умер, жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести уже тяжело. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день...

Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые.