Галицкий попрощался с работниками "Магнита"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий попрощался с сотрудниками компании "Магнит". Бизнесмен покинул пост гендиректора сети продуктовых магазинов, продав 29,1 процента акций банку ВТБ. По словам очевидцев, на прощание Галицкого с коллективом "Магнитом" пришли более 6 тысяч сотрудников.
- Хочу, чтобы вы в понедельник вышли на работу и показали ту агрессию, которая нам всегда была свойственна, - сказал Галицкий. - Мы очень достойная компания. Не может компания состоять из одного человека.
ВТБ предоставило шанс, благодарю их за то, что помогли в этой сделке ребятам из Краснодара возглавить компанию. Но самое важное - мы должны двигаться дальше. Никто не умер, жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести уже тяжело. Изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день...
Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые.
promtex13
Мало мальски сведущий в бизнесе понимал, что такой пузырь должен лопнуть, все как обычно.
22:07
psevdonim777
я плакаль
22:04
Serenky25
Видать кредит погасить не смог. Продал бизнес. Гинер на стадион тоже брал у ВТБ. Ждем..
21:41
МачоМэн
даже Галицкий понимает что власть должна меняться каждые 10 лет, а наша власть стабильна как никогда
21:03
rusfed 2.0
shpasic ВТБ из Краснодара скоро сделает Динамо. 20:17 _________ именно так
20:41
shpasic
ВТБ из Краснодара скоро сделает Динамо.
20:17
баламошка
"Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые".//////////////Посоны! Это он про нас!)
20:14
Писака
совсем писать не о чем?
20:08
King's Bounty RND
Красава
20:01