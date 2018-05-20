Футболист Репях, из-за которого сорвался переход Смолова в "Спартак", забил чудо-гол в ворота ЦСКА. Видео

Полузащитник юношеской команды "Спартака" 2001 года рождения Иван Репях забил два мяча в ворота ЦСКА в дерби (2:1), которое состоялось в субботу в рамках летнего первенства Москвы.

Особенно стоит отметить второй гол, который вышел настоящим шедевром. Подобрав мяч после отскока за линией штрафной, Репях первым касанием подбил его вверх, а вторым, не давая опуститься на землю, запустил за шиворот вратарю соперников точно в верхний угол. Этот гол стал победным в матче.

Напомним, летом 2016 года Репях перебрался в "Спартак" из академии "Краснодара". Переход стал скандальным: красно-белые якобы нарушили джентльменское соглашение, согласно которому два клуба не уводят друг у друга юных игроков. Отношения между Сергеем Галицким и Леонидом Федуном на какое-то время испортились, и в том числе из-за Репяха не состоялся трансфер в "Спартак" Федора Смолова.

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