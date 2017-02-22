Филипп Будковский: "Лучше играть, показывать себя в российском чемпионате, а не сидеть на Украине"

Нападающий Филипп Будковский, выступающий на правах аренды за "Анжи", выразил надежду на возвращение в "Шахтер" в следующем сезоне. Футболист также подчеркнул, что хотел бы вернуться в сборную Украины.

– Честно говоря, кроме "Шахтера" не хотелось нигде оставаться, потому что наверху на Украине находится немного команд – "Шахтер", "Динамо", "Заря", – цитирует "Футбол NEWS" Будковского. – Конечно, хотелось бы остаться, но мне сказали, что надо искать себе новую команду для аренды. Я думаю, в "Анжи" вроде получалось, и не нужно было искать себе новый вариант, нужно было просто работать дальше и совершенствоваться там, где тебя знают.

Почему меня не оставили в "Шахтере"? Не знаю, может, чего-то не хватает, поэтому буду работать дальше, чтобы попасть туда и остаться. Вместе со мной в команде было бы 4 нападающих. Но и Феррейра, и Лещук, и я – где-то однотипные форварды. Я не думаю, что есть смысл держать в коллективе одинаковых нападающих. Нужно какое-то разнообразие. Не было смысла оставаться и просто сидеть там. Я думаю, в будущем на меня рассчитывают, но все будет зависеть от меня, как я буду прогрессировать. Если не будет прогресса, то никто и рассчитывать не будет.

Говорили, что летом вернусь, и скорей всего, сборы пройду. Первый шанс не получилось использовать, но дай Бог, чтобы получилось использовать второй и остаться в "Шахтере". Пришли другие футболисты – молодые, свои воспитанники, со многими в академии были, в дубле играли, потом встречались в чемпионате Украины в составе разных команд... Конечно, хочется вернуться и вместе играть в одной команде.

Матч с "Сельтой"? Думаю, команда хорошо подготовилась. Физически хорошо выглядела на поле. То, что наигрывали на тренировках, то и показали в этой игре. Молодцы, что выиграли, я рад. Игру смотрел, переживал. Дай Бог, еще наберут форму и в следующей игре пройдут дальше. 0:1 на выезде – это хорошо, но впереди еще домашняя игра, думаю, что испанцы не будут отсиживаться в обороне и побегут отыгрываться, захотят пройти дальше. Думаю, что "Шахтер" понимает это и будет играть на полную и покажет свой лучший футбол.

Конечно, мне хочется вернуться в сборную. Для нападающего главное – голы. Это то, на что должен обращать внимание главный тренер сборной. В плане игровой практики, конечно, лучше играть, показывать себя в российском чемпионате, а не сидеть на Украине и выходить раз в три матча. В игровом плане это будет лучше.