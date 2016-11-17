Фернанду: "Изначально не хотел принимать предложение "Спартака" – думал, будет то же самое, что и на Украине"

В прошлом туре полузащитник "Спартака" Фернанду открыл счет своим голам в чемпионате. Накануне матча с "Амкаром", который состоится в воскресенье, бразилец дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что изначально не хотел принимать предложение московского клуба.

– Помните первую мысль, когда получили предложение из России?

– Что скрывать, я задумался. Вспомнил украинский опыт. Там мне было непросто. Провел два года и играл мало, чувствовал себя плохо. Естественно, когда дела идут не очень хорошо, когда ты не играешь, нравиться это никак не может. И когда узнал о звонке из России, подумал, будет то же самое, что и на Украине. Изначально не хотел принимать предложение. Но потом мой агент, который бывает в России…

– У вас ведь тот же агент, что и у Мариу Фернандеса?

– Да, он бывает в России по крайней мере два раза в год. Так вот, он сказал, что ваша страна сильно отличается от Украины. И он меня убедил переехать. Москва и Россия удивили меня. Причем очень сильно – и только с положительной стороны. Здесь нравится мне, довольна и моя семья. И все домыслы про мою жену – вранье.

– Имеете в виду то, что ваша супруга якобы была против?

– Люди говорят слишком много лишнего. Вначале именно я был против переезда. А жена всегда говорит, что будет рядом, куда бы меня ни позвали. И дело было не только в моих воспоминаниях об Украине. Очень люблю итальянский футбол, являюсь поклонником итальянского чемпионата. Но как я уже сказал, агент убедил меня, сказал, что Россия – хорошее место. И мы решили переехать сюда. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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