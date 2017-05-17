10:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что играет в футбол не из-за денег. По словам форварда, данный вид спорта является его страстью, без которой он не может представить свою жизнь.

- Я играю в футбол не из-за денег, - приводят "Кубанские новости" слова Смолова. - Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и эта моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель - играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы.

- А какая у вас мечта? Она совпадает с целью?

- Нет. Мечта у меня другая - хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". С 7 лет болею за эту команду. Но из Италии предложений мне пока не поступало.

Дополнительная информация

http://kubnews.ru/article/56042/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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NapoliFC

Ему чемпионом то России никогда не стать, а тут про топ-чемпионат...

10:56

sidan123

Федя.

10:46

sidan123

А откуда поступали предложения? Кому, ты, нужен? Если ты играешь не из-за денег, то выходит, что тебя даже даром не берут?

10:46