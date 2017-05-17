Федор Смолов: "Хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что играет в футбол не из-за денег. По словам форварда, данный вид спорта является его страстью, без которой он не может представить свою жизнь.

- Я играю в футбол не из-за денег, - приводят "Кубанские новости" слова Смолова. - Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и эта моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель - играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы.

- А какая у вас мечта? Она совпадает с целью?

- Нет. Мечта у меня другая - хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". С 7 лет болею за эту команду. Но из Италии предложений мне пока не поступало.