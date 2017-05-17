Федор Смолов: "Хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что играет в футбол не из-за денег. По словам форварда, данный вид спорта является его страстью, без которой он не может представить свою жизнь.
- Я играю в футбол не из-за денег, - приводят "Кубанские новости" слова Смолова. - Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и эта моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель - играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы.
- А какая у вас мечта? Она совпадает с целью?
- Нет. Мечта у меня другая - хочу выиграть Лигу чемпионов в составе "Милана". С 7 лет болею за эту команду. Но из Италии предложений мне пока не поступало.
NapoliFC
Ему чемпионом то России никогда не стать, а тут про топ-чемпионат...
10:56
sidan123
Федя.
10:46
sidan123
А откуда поступали предложения? Кому, ты, нужен? Если ты играешь не из-за денег, то выходит, что тебя даже даром не берут?
10:46