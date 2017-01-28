16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фарфан будет играть в "Локомотиве" под восьмым номером

0
0
0

"Локомотив" близок к подписанию контракта с перуанским форвардом Джеферсоном Фарфаном. Нападающий приедет с большой долей вероятности уже на второй сбор "Локо" в Испании.

Объявление о трансфере ожидается в ближайшее время. Футболист будет заявлен в РФПЛ под восьмым номером.

Нападающий летом 2015 года был продан "Шальке" в "Аль-Джазиру", однако осенью этого года клуб покинул и с тех пор новую команду себе не нашел. Вместе с немецкой командой до этого он выиграл Кубок Германии, а ранее с ПСВ четырежды побеждал в чемпионате Голландии.

Трансферы премьер-лиги - #ДвериОткрываются

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ