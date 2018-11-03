15:17 | Футбол — РПЛ

Фанаты "Спартака" требуют отставки руководства и поддерживают Карреру

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На матче 13-го тура молодежного первенства России с "Уралом" фанаты "Спартака" скандируют кричалки против руководства клуба. Они продолжают поддерживать уволенного с поста главного тренера Массимо Карреру.

Звучали следующие кричалки: "Убирайся, Федун!", "Руководство вон", "А тутти, аванти (Массимо Каррера)…", "Рианчо - пес".

 

Также на трибунах прозвучало следующее четверостишие:

Продали и предали

Все что можно вы вокруг.

Детей вы отравили,

И свалили все на юг.

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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