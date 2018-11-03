Фанаты "Спартака" требуют отставки руководства и поддерживают Карреру

На матче 13-го тура молодежного первенства России с "Уралом" фанаты "Спартака" скандируют кричалки против руководства клуба. Они продолжают поддерживать уволенного с поста главного тренера Массимо Карреру.

Звучали следующие кричалки: "Убирайся, Федун!", "Руководство вон", "А тутти, аванти (Массимо Каррера)…", "Рианчо - пес".

"Убирайся, Федун!"

"Руководство вон"

"А тутти, аванти…"

"Рианчо - пёс"



Так прошло первые пять минут матча дубля



И да, Ещенко по-прежнему бегает за дубль – OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.

Также на трибунах прозвучало следующее четверостишие:

Продали и предали

Все что можно вы вокруг.

Детей вы отравили,

И свалили все на юг.

+ новый куплет к "Наше имя выше денег"



Продали и предали

Все что можно вы вокруг.

Детей вы отравили,

И свалили все на юг. – OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.

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