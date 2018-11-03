Фанаты "Спартака" требуют отставки руководства и поддерживают Карреру

На матче 13-го тура молодежного первенства России с "Уралом" фанаты "Спартака" скандируют кричалки против руководства клуба. Они продолжают поддерживать уволенного с поста главного тренера Массимо Карреру.
Звучали следующие кричалки: "Убирайся, Федун!", "Руководство вон", "А тутти, аванти (Массимо Каррера)…", "Рианчо - пес".
"Убирайся, Федун!"– OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.
"Руководство вон"
"А тутти, аванти…"
"Рианчо - пёс"
Так прошло первые пять минут матча дубля
И да, Ещенко по-прежнему бегает за дубль
Также на трибунах прозвучало следующее четверостишие:
Продали и предали
Все что можно вы вокруг.
Детей вы отравили,
И свалили все на юг.
+ новый куплет к "Наше имя выше денег"– OlegK (@koshelevoleg) 3 ноября 2018 г.
Продали и предали
Все что можно вы вокруг.
Детей вы отравили,
И свалили все на юг.
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