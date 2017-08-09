16:56 | Футбол — РФПЛ

Евгений Марков: "Может, все дело в том, что "Тосно" посильнее "Спартака"?"


Нападающий "Тосно" Евгений Марков в интервью "Спорт день за днем" отметил, что "Зениту" было тяжелее играть с его командой, чем против "Спартака". Напомним, что петербургский клуб разгромил красно-белых со счетом 5:1 в 4-м туре чемпионата России.

– После матча "Зенит" – "Спартак" не было ощущения, что с вами команда Роберто Манчини играла вполсилы?

– Нет, я так не считаю, – сказал Марков. – Может, все дело в том, что мы посильнее "Спартака"? Шучу, шучу! Просто "Спартак" против "Зенита" решил сыграть в более открытый футбол. Считаю, сине-бело-голубым против нас было тяжелее.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/napadayushhij-tosno-evgenij-markov-mozhet-my-posilnee-spartaka

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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