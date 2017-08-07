Евгений Бушманов: "Спартаковцы должны проснуться и снова начать вкалывать"

Бывший защитник "Спартака" и старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после поражения красно-белых от "Зенита" (1:5) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что этот результат должен стать хорошим уроком для команды. По его словам, спартаковцам нужно проснуться и снова начать вкалывать.
- Как сами себе объясняете крупное поражение "Спартака" от "Зенита"? Чего москвичам не хватило для того, чтобы сыграть более удачно? - вопрос Бушманову.
- "Спартаку" вчера не хватило много чего. У команды ничего не получалось. "Зенит" был в этом матче быстрее и выигрывал больше единоборств. В этом главные причины. Такие матчи всегда особенные, и красно-белые это, конечно, понимали, поэтому о недонастрое говорить не нужно.
- Почему "Спартак" проигрывал так много единоборств?
- Просто в этом матче "Зенит" был лучше, острее, а у их соперника не получалось. Такое бывает, когда у команды что-то пошло не так.
- Нельзя ли сказать, что это поражение – тренерское?
- Когда команда проигрывает с таким счетом, нельзя говорить, что виноват кто-то один. Виноваты все. И тренерский штаб в том числе.
- Многие винят в поражении Артема Реброва.
- Я с этим не согласен. Ошибались все, просто это был не день "Спартака". Такое случается, пусть и не часто. И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет. Здесь важно то, как команда реагирует на подобные результаты и как она выходит из такой ситуации.
Уверен, что у "Спартака" хватит характера, потому что это опытная команда, которая уже бывала в таких ситуациях. Для футболистов это должно стать хорошим уроком. Они должны сейчас встряхнуться, проснуться и снова начинать вкалывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
футбол>2018
Вкалывать? А зачем??Уних у всех зарплаты выше 2,5 млн евриков!!
14:38
sidors
чего они там опять должны "вкалывать" ??? Китайский доктор кормил их чем-то "коричневым"
14:33
баламошка
Пусть бухают. Через год 23 раз чемпионами страны станут.
13:48
Шуваловец
конечно должны отряхнуться и продолжать в том же духе :) пример Лестера то ни о чем не говорит
13:40
PiratDen
он тоже не может понять что не спартак выиграл чемпионство а его проиграл цска и зенит ?????
13:36
Марит Бьёрген и мобильный норвер
Согласен с Евгением! ЦСКА просто так им 9 место не отдаст.
13:32