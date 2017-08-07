13:23 | Футбол — РФПЛ

Евгений Бушманов: "Спартаковцы должны проснуться и снова начать вкалывать"

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Бывший защитник "Спартака" и старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после поражения красно-белых от "Зенита" (1:5) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что этот результат должен стать хорошим уроком для команды. По его словам, спартаковцам нужно проснуться и снова начать вкалывать.

 
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. 63-я минута. Далер КУЗЯЕВ (№14) отправляет четвертый мяч в ворота красно-белых.Олег Романцев: "1:5 – не трагедия! Проиграно сражение, но не война"

- Как сами себе объясняете крупное поражение "Спартака" от "Зенита"? Чего москвичам не хватило для того, чтобы сыграть более удачно? - вопрос Бушманову.

- "Спартаку" вчера не хватило много чего. У команды ничего не получалось. "Зенит" был в этом матче быстрее и выигрывал больше единоборств. В этом главные причины. Такие матчи всегда особенные, и красно-белые это, конечно, понимали, поэтому о недонастрое говорить не нужно.

- Почему "Спартак" проигрывал так много единоборств?

- Просто в этом матче "Зенит" был лучше, острее, а у их соперника не получалось. Такое бывает, когда у команды что-то пошло не так.   

- Нельзя ли сказать, что это поражение – тренерское?

- Когда команда проигрывает с таким счетом, нельзя говорить, что виноват кто-то один. Виноваты все. И тренерский штаб в том числе.

- Многие винят в поражении Артема Реброва.

- Я с этим не согласен. Ошибались все, просто это был не день "Спартака". Такое случается, пусть и не часто. И топ-клубы проигрывают с таким счетом, когда у одной команды практически все залетает, а у другой не идет. Здесь важно то, как команда реагирует на подобные результаты и как она выходит из такой ситуации.

Уверен, что у "Спартака" хватит характера, потому что это опытная команда, которая уже бывала в таких ситуациях. Для футболистов это должно стать хорошим уроком. Они должны сейчас встряхнуться, проснуться и снова начинать вкалывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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футбол>2018

Вкалывать? А зачем??Уних у всех зарплаты выше 2,5 млн евриков!!

14:38

sidors

чего они там опять должны "вкалывать" ??? Китайский доктор кормил их чем-то "коричневым"

14:33

баламошка

Пусть бухают. Через год 23 раз чемпионами страны станут.

13:48

Шуваловец

конечно должны отряхнуться и продолжать в том же духе :) пример Лестера то ни о чем не говорит

13:40

PiratDen

он тоже не может понять что не спартак выиграл чемпионство а его проиграл цска и зенит ?????

13:36

Марит Бьёрген и мобильный норвер

Согласен с Евгением! ЦСКА просто так им 9 место не отдаст.

13:32