Егор Титов: "Обидно, что у Карреры карт-бланш, которого у нас не было"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов дал обстоятельное интервью "СЭ", в котором подвел итоги своей работы в клубе и выразил мнение по поводу перспектив команды в чемпионате России. Он подчеркнул, что у штаба Дмитрия Аленичева не было карт-бланша, который есть у итальянца Массимо Карреры.

– Что случилось в истории с контрактом Широковым? Почему он не играл?

– Роман классный футболист, сомневаться в этом не приходится. Но в "Спартаке" он оказался немного не в тот момент. Приди Широков пораньше, до Якина, еще к Карпину, Георгич бы нашел ему место в составе. Просто Якин проповедовал другой футбол, к которому Роман не привык. Из-за этого и разговоры пошли, что Широков не тот. Он – тот.

– А как же история с контрактом? О чем ведь говорят – Аленичев-игрок был более жестким, а став тренером, шел на компромиссы.

– Нам было сказано: "Вы отвечаете за спортивную составляющую. Кто есть, с теми и работаете". Очень обидно, что сегодня у штаба Карреры полный карт-бланш, которого у нашего штаба не было.

– Понимаете, что случилось в ответном матче с АЕК? Что это было?

– Индивидуальные ошибки. Исключительно они привели к поражению. В первом матче, на дикой жаре, мы могли победить, были моменты у Зе Луиша и Зобнина. Забивай хотя бы один мяч – и сейчас мы еще работали бы в "Спартаке". (Сергей ЕГОРОВ)

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