Дмитрий Шляхтин: "Впервые слышу об интересе "Уфы" к Тихонову, мы хотим продлить контракт с тренером"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что ему ничего неизвестно об интересе со стороны "Уфы" к главному тренеру самарцев Андрею Тихонову. В то же время глава волжан добавил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с 47-летним специалистом, который за год вывел команду из ФНЛ в РФПЛ.

– "Уфа" проявляет интерес к Тихонову? Впервые слышу, – сказал Шляхтин. – Мне ничего об этом неизвестно.

– Если на вас выйдут представители "Уфы" с просьбой отпустить Тихонова, пойдете на встречу или контракт превыше всего?

– У Тихонова сейчас нет контракта, он был заключен по схеме "1+1" и еще не продлен. Сейчас тренер находится в отпуске.

– Когда планируете продлить?

– Рассчитываем закрыть этот вопрос до начала первых сборов.

– То есть "Крылья Советов" заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Тихоновым?

– Наверное, если мы ведем с ним переговоры (усмехается). (Андрей СИЗЯКИН)