Дмитрий Шляхтин: "Впервые слышу об интересе "Уфы" к Тихонову, мы хотим продлить контракт с тренером"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что ему ничего неизвестно об интересе со стороны "Уфы" к главному тренеру самарцев Андрею Тихонову. В то же время глава волжан добавил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с 47-летним специалистом, который за год вывел команду из ФНЛ в РФПЛ.
– "Уфа" проявляет интерес к Тихонову? Впервые слышу, – сказал Шляхтин. – Мне ничего об этом неизвестно.
– Если на вас выйдут представители "Уфы" с просьбой отпустить Тихонова, пойдете на встречу или контракт превыше всего?
– У Тихонова сейчас нет контракта, он был заключен по схеме "1+1" и еще не продлен. Сейчас тренер находится в отпуске.
– Когда планируете продлить?
– Рассчитываем закрыть этот вопрос до начала первых сборов.
– То есть "Крылья Советов" заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Тихоновым?
– Наверное, если мы ведем с ним переговоры (усмехается). (Андрей СИЗЯКИН)
баламошка
Что за тупые вбросы. Желтуха. Тьфу!
11:43