16:07 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Парфенов: "Сегодня "Тосно" потерял два очка"


Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:1) отметил, что у него нет претензий к игрокам по отдаче. При этом он отметил, что у команды была задача забить после перерыва.

Когда ты выигрываешь, а соперник отыгрывается, это потеря очков, - сказал Парфенов во флеш-интервью. - Претензий по отдаче к игрокам нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки.

Замены "Ростова" не сыграли. Они как играли, так и играли. У нас была задача не удержать счет, а развить успех. Были моменты, но не смогли довести до забитого мяча.

Что с Политановичем? Пока не могу сказать. Обследование покажет, что с ним.

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"

 
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