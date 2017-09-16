Дмитрий Парфенов: "Игроки "Тосно" своими желанием и старанием добились вызова в сборную России"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в интервью "СЭ" признался, что не испытывает эйфории в связи с вызовом в сборную России на сентябрьские матчи трех игроков команды. Также он отметил, что это показатель работы на тренировках.

– В жизни "Тосно" произошло знаменательное событие. Сразу три футболиста – Шахов, Чернов и Заболотный – получили вызов в сборную. Сильно удивились, когда узнали?

– Вообще не удивился. Во-первых, я общаюсь с тренерским штабом сборной. Во-вторых, все ребята действительно неплохо себя показывают, трудятся с огромным желанием. Это же не жребий был, так ведь? А показатель работы. Все трое своими желанием и старанием добились права бороться за попадание в сборную и в дальнейшем.

– Не было шуток в коллективе, что "Тосно" уже становится базовым клубом сборной?

– Мы же понимаем, что вызывали игроков, с которыми хотели познакомиться поближе для будущего. Так что никакого юмора, все восприняли ситуацию адекватно. В клубе пожелали им продолжать в том же духе. Но факт привлечения сразу трех игроков приятен, ведь это показатель работы и большая заслуга не только ребят, а всей команды. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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