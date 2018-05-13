Дмитрий Хохлов: "Динамо" помогло ЦСКА? Помогло, в первую очередь, себе"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 30-го утра чемпионата России против "Спартака" (1:0) в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что команда проявила самоотдачу и выполнила его установку. По словам специалиста, бело-голубым нужен был второй гол.

– За счет чего победили? За счет самоотдачи, характера и того, о чем договаривались, – отметил Хохлов. – Игроки все выполнили, строго сыграли в защите. Если бы еще чуть больше повезло в атакующих действиях… Второй гол не шел, а он нужен был.

– Как отреагировали на момент в конце первого тайма?

– Было похоже на пенальти. Игроки сказали, что он был, но я попросил забыть этот момент, так как его не вернуть. Нельзя было сбиваться на эмоции или воспоминания. Это не дело.

– Вы сегодня помогли ЦСКА. Для вас это имеет значение?

– Мы в первую очередь помогли сами себе. После игры с "Тосно", казалось, груз спал, но у нас чемпионат настолько непредсказуемый. Поэтому пришлось неделю в напряжении поработать. Поэтому мы помогли сами себе.