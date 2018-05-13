16:06 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Динамо" помогло ЦСКА? Помогло, в первую очередь, себе"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 30-го утра чемпионата России против "Спартака" (1:0) в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что команда проявила самоотдачу и выполнила его установку. По словам специалиста, бело-голубым нужен был второй гол. 

– За счет чего победили? За счет самоотдачи, характера и того, о чем договаривались, – отметил Хохлов. – Игроки все выполнили, строго сыграли в защите. Если бы еще чуть больше повезло в атакующих действиях… Второй гол не шел, а он нужен был.

– Как отреагировали на момент в конце первого тайма?

– Было похоже на пенальти. Игроки сказали, что он был, но я попросил забыть этот момент, так как его не вернуть. Нельзя было сбиваться на эмоции или воспоминания. Это не дело.

– Вы сегодня помогли ЦСКА. Для вас это имеет значение?

– Мы в первую очередь помогли сами себе. После игры с "Тосно", казалось, груз спал, но у нас чемпионат настолько непредсказуемый. Поэтому пришлось неделю в напряжении поработать. Поэтому мы помогли сами себе.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mark Krass

Три оча у коней забрали, сегодня три забрали у свиней. И где тут помощь?))

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