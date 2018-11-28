Дмитрий Губерниев: "Глушакову – мужества. Мне тоже скандировали: "Губерниев – г..н"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" поделился своим мнением в отношении полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова. По его словам, хавбека нужно просто делать свое дело и не обращать внимание на критику.

– В одном из недавних интервью вы поддержали Евгению Медведеву. Больше критики, чем на нее, сейчас выливается разве что на одного спортсмена – Дениса Глушакова. Вашего приятеля. Понимаете, откуда к нему такая ненависть?

– От любви до ненависти один шаг. Всего года назад он был абсолютным кумиром и героем. Мы с Денисом по-прежнему хорошо общаемся, я даже предлагал ему площадку в прямом эфире. Он не рискнул. Я предупредил, что спрошу и про баню, и про то, как он "сливал Карреру". Может быть, по два раза. Он сказал, что лучше встретится с болельщиками. Хотя с моей точки зрения, Денис мог бы перехватить негативную повестку. Сейчас уже он может это сделать только своей хорошей игрой.

Что касается Жени Медведевой, то, подумайте: может быть, без нее мы бы вообще не поехали на Олимпиаду в Пхенчхан. Ей предъявляют, что она тренируется у иностранца, но те же люди фанатеют от Овечкина, который играет за "Вашингтон".

Критика в интернете такое дело… Вот сколько ее льется на меня? Но когда я веду лекции в университете – зал полный. Еду на машине, люди не только просят автограф, но и упрашивают прижаться к обочине, чтобы сфотографироваться. Реальная жизнь доказывает, что у нас замечательные и добрые люди. А в интернете идет погоня за лайками и траффиком, который ловится негативом. Такая у нас житуха.

– Но Глушакову скандируют плохие слова и на стадионах.

– И про меня скандировали.

– Когда?

– В одном танцевальном шоу на "России", воодушевленный прекрасным выступлением волгоградских танцоров, сказал, что в Волгограде нет футбола, зато есть танцы. На следующем матче "Ротора" 16 тысяч зрителей кричали: "Губерниев г…н". Я сильно порадовался. Это огромный элемент славы и промоушна. Был бы на трибунах, покричал бы с ними.

Глушакову сейчас просто нужно делать свое дело. Непонятно, кто там прав, но получается так, что из-за хорошего отношения к сильному итальянскому специалисту мы гнобим собственного футболиста. Хорошо ли это?

Не хочу сейчас сравнивать Глушакова с великими, но после неудачной игры на чемпионате мира Льву Ивановичу Яшину прокалывали колеса на его автомобиле, а Москва неистовствовала. Ему даже пришлось на полгода уехать на рыбалку. Какая вакханалия была у артистов Леонида Филатова и Вениамина Смехова, когда Анатолий Эфрос возглавил Театр на Таганке! Из-за конфликтов мастер ушел из жизни. От любви до ненависти один шаг и так было испокон веков. Поэтому желаю мужества тем, кто попадает в такие ситуации.

– Уходить из "Спартака" Глушакову не стоит?

– Фанаты на стадионе – это не вся Россия. Не думаю, что люди, которые смотрят за играми любимой команды по телевидению, скандируют дома кричалки в адрес Дениса. Глушакову нужно сделать два хет-трика, вернуться в сборную – и ситуация перевернется. Те же, кто материл его, возведут обратно на пьедестал. Денису нужно потерпеть. Сколько получают от хейтеров Криштиано и Месси? А, боже сохрани, Бузова? Такова жизнь публичного человека. Как сказал Леонид Брежнев Анатолию Карпову: "Взял корону – держи"! Это всех нас касается. (Владимир Иванов)

Дмитрий Губерниев: "Глушакову – мужества. Мне тоже скандировали: "Губерниев – г..н"