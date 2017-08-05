"Динамо" - фаворит матча с "Амкаром" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Амкаром". Встреча в Химках начнется в 17.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Амкар"
Прогноз Winline – П1 1.72 – Н 3.28 – П2 5.13
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Амкар".
Прямая трансляция матча "Динамо" - "Амкар" - в субботу, 5 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Зотов, Соснин - Ионов, Панченко, Вандерсон - Бечирай.
"Амкар": Нигматуллин - Зайцев, Сиваков, Конде - Милькович, Рязанцев, Гол, Комолов, Идову - Прокофьев, Бодул.
ПОТЕРИ: Морозов, А. Терехов (оба - травмы) - Огуде (травма), Гиголаев (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Динамо" не пропускает от пермяков в трех домашних матчах подряд. Правда, после двух побед (2:0, 5:0) в последней игре случилась нулевая ничья.
13 матчей составляет гостевая безвыигрышная серия "Амкара" (=5-8). Уральцы не выигрывают с 17 сентября 2016-го после успеха в Грозном (3:1).
ПРОГНОЗ
Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":
1:0 "Амкар" не впечатлил даже на своем поле. Вроде и костяк сохранился, и тренер тот же, но пока пермяки выглядят невнятно. У "Динамо" же есть игроки вроде Панченко, способные решить судьбу матча.
Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":
2:0 Провальный старт уральце – сюрприз. Думаю, со временем Гаджи Гаджиев все исправит, но не в этот раз. Первая победа "Динамо" будет непростой, а к первой версии прогноза для интриги добавлю еще один гол.
baddy
Амкар выиграет.
16:36 5 августа
Serenky25
Не знаю..ВТБ должно вложиться...Я поставил тотал меньше 1.5 На СЭ 1-0 Динамо..
11:22 5 августа
ДжЫмкО
Продай квартиру, поставь на Амкар, если Динамо слабее всех, кто мешает то?)
11:18 5 августа
Петя
Динамо уровень ФНЛ, команда практически слабее ВСЕХ, кроме возможно СКА и Тосно.
11:08 5 августа