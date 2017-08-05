"Динамо" - фаворит матча с "Амкаром" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Амкаром"​. Встреча в Химках начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Динамо" - "Амкар"

Прогноз Winline – П1 1.72 – Н 3.28 – П2 5.13

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Амкар" - в субботу, 5 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, С. Терехов - Зотов, Соснин - Ионов, Панченко, Вандерсон - Бечирай.

"Амкар": Нигматуллин - Зайцев, Сиваков, Конде - Милькович, Рязанцев, Гол, Комолов, Идову - Прокофьев, Бодул.

ПОТЕРИ: Морозов, А. Терехов (оба - травмы) - Огуде (травма), Гиголаев (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Динамо" не пропускает от пермяков в трех домашних матчах подряд. Правда, после двух побед (2:0, 5:0) в последней игре случилась нулевая ничья.

13 матчей составляет гостевая безвыигрышная серия "Амкара" (=5-8). Уральцы не выигрывают с 17 сентября 2016-го после успеха в Грозном (3:1).

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

1:0 "Амкар" не впечатлил даже на своем поле. Вроде и костяк сохранился, и тренер тот же, но пока пермяки выглядят невнятно. У "Динамо" же есть игроки вроде Панченко, способные решить судьбу матча.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

2:0 Провальный старт уральце – сюрприз. Думаю, со временем Гаджи Гаджиев все исправит, но не в этот раз. Первая победа "Динамо" будет непростой, а к первой версии прогноза для интриги добавлю еще один гол.