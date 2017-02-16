Денис Маслов: "Официального предложения о переносе игры в манеж от "Урала" не поступало"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов опроверг информацию о том, что клуб выступил против проведения матча 18-го тура чемпионата России с "Уралом" в манеже. Игра состоится в Екатеринбурге 5 марта.

Ранее сообщалось, что встреча должна пройти на "СКБ Арене", но при этом екатеринбуржцы будут просить перенести ее в футбольный манеж "Урал".

– Чтобы отказаться, должно быть предложение. А нам пока никто ничего не говорил, – сказал Маслов.

– Если такое предложение появится, примите его?

– Как только поступит официальное предложение в клуб, мы его рассмотрим. (Любовь КОНЯЕВА)

"Амкар" против проведения матча с "Уралом" в манеже//

"Урал" ответил "Амкару"