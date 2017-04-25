13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Ждите сенсации"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинул заседание КДК РФС. Полузащитник отказался комментировать решение комитета, но призвал всех "ждать сенсации", передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не буду ничего комментировать, ребят. Ждите сенсации, – отметил Глушаков.

В субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) футболист красно-белых получил красную карточку за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".

Напомним, что встреча между красно-белыми и екатеринбуржцами состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Зайца нужно сшить!

Сенсация: по итогам сезона спартак займёт 4 место?

14:21

ValeraK

Сенсация нашего двора)

14:15

Sher-Khan

Один + 2 условно как Павлуше

14:10

ntsg62

2 матча УСЛОВНО!!!!кажется...

14:07

pahom-17

неужели три матча?

14:03

Жорик Вартанов

бежит на матч с Уралом)))

13:59

Alukard1349

Скорее всего дисквал на два матча...Значит с конями не сыграет(((плохо...

13:59

nikel.

Наверное Байрамяна, Гацкана и Нобоа дисквалифицируют за то что мешали Дениске играть в футбол.

13:57

guy1984

шутник

13:57

Andvaraforce

Быстренько он...

13:54