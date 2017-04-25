Денис Глушаков: "Ждите сенсации"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинул заседание КДК РФС. Полузащитник отказался комментировать решение комитета, но призвал всех "ждать сенсации", передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Не буду ничего комментировать, ребят. Ждите сенсации, – отметил Глушаков.
В субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) футболист красно-белых получил красную карточку за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".
Напомним, что встреча между красно-белыми и екатеринбуржцами состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Глушаков: "Ждите сенсацию"... pic.twitter.com/ATiqMIReg7– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 25 апреля 2017 г.
Зайца нужно сшить!
Сенсация: по итогам сезона спартак займёт 4 место?
14:21
ValeraK
Сенсация нашего двора)
14:15
Sher-Khan
Один + 2 условно как Павлуше
14:10
ntsg62
2 матча УСЛОВНО!!!!кажется...
14:07
pahom-17
неужели три матча?
14:03
Жорик Вартанов
бежит на матч с Уралом)))
13:59
Alukard1349
Скорее всего дисквал на два матча...Значит с конями не сыграет(((плохо...
13:59
nikel.
Наверное Байрамяна, Гацкана и Нобоа дисквалифицируют за то что мешали Дениске играть в футбол.
13:57
guy1984
шутник
13:57
Andvaraforce
Быстренько он...
13:54