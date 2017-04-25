Денис Глушаков: "Ждите сенсации"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинул заседание КДК РФС. Полузащитник отказался комментировать решение комитета, но призвал всех "ждать сенсации", передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Не буду ничего комментировать, ребят. Ждите сенсации, – отметил Глушаков.

В субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) футболист красно-белых получил красную карточку за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".

Напомним, что встреча между красно-белыми и екатеринбуржцами состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию этого матча.