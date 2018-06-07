Денис Давыдов близок к переходу в юрмальский "Спартак"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов в ближайшее время должен перейти в юрмальский "Спартак". 23-летний игрок будет арендован латвийским клубом, который тренирует россиянин Александр Гришин.

- Действительно ведем переговоры, - сказал представитель футболиста Иван Бакулин. - Контракт будет рассчитан на полгода. Сам Денис хочет поиграть в Юрмале. Когда будет объявлено о переходе? Точно сказать не могу, это решение клуба - как только окончательно все подпишут, так и объявит.

В сезоне-2017/18 Давыдов играл за "Спартак-2" в ФНЛ и провел за команду 21 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. (Андрей СИЗЯКИН)

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