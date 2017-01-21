ЦСКА разгромил "Волен" в первом матче Гончаренко

ЦСКА в товарищеском матче нанес крупное поражение "Волену" (3:0). Дублем отметился Алексей Ионов, еще один гол на счету Тимура Жамалетдинова. Отметим, что в этой встрече на поле вышел нападающий Джафар, находящийся на просмотре у армейцев. Игра стала первой для столичного клуба под руководством Виктора Гончаренко.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – "Волен" (Швейцария) – 3:0 (1:0)

Голы: Ионов, 32 (1:0). Ионов, 48 (2:0). Жамалетдинов, 65 (3:0).

ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.

"Волен": Тахирай, Штаэль, Шмид (Джампа, 77), Лусли, фон Нидеройзерн, Кастроман, Бичвич (Сефери, 71), Муслин (Фоскини, 63), Камбер (Кляйнер, 63), Тадич (Дангубич, 77), Пачар (Пальюка, 71).

Предупреждение: Тадич, 60.

21 января.

Трансляция матча