ЦСКА разгромил "Волен" в первом матче Гончаренко

ЦСКА в товарищеском матче нанес крупное поражение "Волену" (3:0). Дублем отметился Алексей Ионов, еще один гол на счету Тимура Жамалетдинова. Отметим, что в этой встрече на поле вышел нападающий Джафар, находящийся на просмотре у армейцев. Игра стала первой для столичного клуба под руководством Виктора Гончаренко.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – "Волен" (Швейцария) – 3:0 (1:0)
Голы: Ионов, 32 (1:0). Ионов, 48 (2:0). Жамалетдинов, 65 (3:0).
ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Васин, Щенников, Жамалетдинов, Гордюшенко, Кучаев, Джафар, Ионов, Траоре.
"Волен": Тахирай, Штаэль, Шмид (Джампа, 77), Лусли, фон Нидеройзерн, Кастроман, Бичвич (Сефери, 71), Муслин (Фоскини, 63), Камбер (Кляйнер, 63), Тадич (Дангубич, 77), Пачар (Пальюка, 71).
Предупреждение: Тадич, 60.
21 января.
spetrov
passerby, завтра еще одна игра другим составом.
19:27
passerby
Состав какой-то подозрительный...
19:25
Gogy
ЦСКА волен побеждать. Тренировки...
19:22
shpasic
Волен - это вам не сахар!
19:22
spetrov
Армейцев с победой!
19:22