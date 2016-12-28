11:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА рассказал Вернблуму и Тошичу о новогодних традициях в России

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ЦСКА на официальной странице в Instagram опубликовал предновогоднее видео с участием полузащитников Понтуса Вернблума и Зорана Тошича. Хавбеки заняты просмотром фильма "Ирония судьбы" и едят салат оливье.

"Во всех странах есть свои новогодние традиции. Итальянцы выбрасывают старые вещи, испанцы съедают в полночь 12 виноградин, а без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус Вернблум теперь точно знают ответ на этот вопрос", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице армейцев в Instagram.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Пух

Шикарно придумали, огромное спасибо!

12:12

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

ну и?

11:43

Svarjich

С Наступающим!

11:35

alexander507

это волшебно

11:29

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