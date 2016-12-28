ЦСКА рассказал Вернблуму и Тошичу о новогодних традициях в России

ЦСКА на официальной странице в Instagram опубликовал предновогоднее видео с участием полузащитников Понтуса Вернблума и Зорана Тошича. Хавбеки заняты просмотром фильма "Ирония судьбы" и едят салат оливье.

"Во всех странах есть свои новогодние традиции. Итальянцы выбрасывают старые вещи, испанцы съедают в полночь 12 виноградин, а без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус Вернблум теперь точно знают ответ на этот вопрос", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице армейцев в Instagram.