Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+)

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов по окончании пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (3:3) обматерил одного из журналистов, задавшего провокационный вопрос, а также пресс-атташе соперников Дениса Данильченко. В частности, такую реакцию вызвал вопрос, не стыдно ли ему за тот цирк, который его команда, и конкретно господин Воробьев, устроили в последние 10 минут матча. Ответив на него, Евдокимов встал из-за стола и начал ругаться, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– Я думал, вы тут добрые, б****, а вы тут хлопаете, клоуны, б****.
В ответ один из журналистов не стал скрывать свое возмущение и ответил: "Да сам ты клоун!"
– Да пошел ты, б****! Во главе с пресс-атташе, б****. Маразматики. А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****.
После этого он покинул зал для пресс-конференций, а в спор с краснодарскими журналистами вступили представители пресс-службы "Оренбурга".
karlikf1
И чё? Всё правильно он сказал, Евдокимов. У нас что, один Оренбург чтоли валяется, едва поведя вы счёте 1:0. Что, игроки других клубов забив мяч не тянут время, не симулируют травмы, не вымаливают лёжа карточку или пенальти у свистуна. Игроки Краснодара ни разу, никогда, ни в одной игре не тянули время? ______ Да что наш футбол, на западе чтоли, в той же хвалёной англ. Премьер лиге, в бундеслиге, серии А не валяются и не тянут время, не устраивают цирка? Правильно он сказал, этим хитростям мальчишек начинают науськивать уже с ДЮСШ. _______ Прежде чем задавать такие провокационные вопросы, этому краснодарскому писаке следовало бы быть уверенным на 100%, что за игроками Краснодара такого не видится и что они никогда, ни в одной игре не катались по полю и не тянули время.
00:47
Valdemarson
Под крылом Газовой гидры можно себе позволить ВСЁ!
00:44
Vizioso
Очень странное слово "нетактичный" прозвучало из Евдокимовских уст. Где он только слов таких нахватался?
00:40
kjrfen
Отнять у него карту на скидки в Магните, а лучше вообще его туда не пускать. Правильно он все ответил, а пресс атташе должен вести прессуху , а не хлопать
00:34
Alex3114
А что так удивились его лексике? Ничего нового. Помнится, год назад показывали их матч со Спартаком-2 в Москве, так мат Евдокимова в адрес судей, оператора ТВ, игроков слышался куда громче, чем голос комментатора. Быдло известное. Не начали наказывать с самого начала - теперь получаем, что хотели.
00:15
Vadim2591
Все можно заболтать в конце-концов...Но как очевидец скажу-это нечто! Ну да,тянут время порой футболисты. Но это было и нагло,и бездарно,и в конце-концов просто унизительно для меня,как зрителя. Это верх хамства,цинизма!!! Мириться с подобным,себя не уважать! А как оценивать,то что наговорил этот горе-тренер?! Этот вопрос провокация? А то как вели себя его игроки не модет быть провокацией?! По реакции стадиона понято-может. Я такой реакции людей никогда не видел!
00:12
efan ekoku
что касаемо данильченко-самодовольный тупой кубаснсекий пень
00:05
edgar84
да у нас журналисты без провокационных вопросов на банке будут сидеть, это их хлеб. Ничего страшного не произошло, такое бывает. На мой взгляд Юран и похлеще высказывался, а про Киркорова умалчиваю))
23:50 6 ноября
shpasic
так ведь когда краснодарцы будут также "умирать" на последних минутах, этот же дурналист будет радостно хлопать в ладошки и говорить о "маленьких футбольных хитростях".
23:49 6 ноября
van der sar
Полный Оренбург!
23:35 6 ноября
KirShev
А ведь все кто хает журналиста - ВРУНИшки! Неужели вам никогда не хотелось выбежать на поле поднимать валяющегося зенитчика, спартача и прочих оренбургов. Сто раз прав журналист!!!! Респект ему за смелость!!!! А Евдокимов, при всем моем к нему уважении, не заготовил адекватного ответа. Сказал бы, что отдали все силы, в межсезонье подтянем физику и пр. А так чмошненько получилось!!!
23:31 6 ноября
Русский
Ну и колхозник Оренбург тренирует...
23:29 6 ноября
fell62
Да у Евдокимова мат для связки слов , он ни кого не оскорблял, Оскар не *лядь , Оскар кушать хочет . Вот накатил бы такому горе журналисту в бубен , вот это дело было бы.
23:20 6 ноября
vladicus73
Чистой воды провокация.
23:16 6 ноября
diskmen
Надо проводить конференции перед началом матча,а не после.Ведь очень часто журналюги спрашивают тренеров проигравшей команды.Какое у него настроение.Ему так и хочется послать приставалу на три буквы.
23:09 6 ноября
Ж и в о й
Наши Камазовцы зажигают хе-хе)))
23:09 6 ноября
Кубанский казак
Тренер Оренбурга страх потерял?
23:07 6 ноября