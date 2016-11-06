Что сказал Евдокимов журналисту и пресс-атташе "Краснодара" (18+)

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов по окончании пресс-конференции после матча 13-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" (3:3) обматерил одного из журналистов, задавшего провокационный вопрос, а также пресс-атташе соперников Дениса Данильченко. В частности, такую реакцию вызвал вопрос, не стыдно ли ему за тот цирк, который его команда, и конкретно господин Воробьев, устроили в последние 10 минут матча. Ответив на него, Евдокимов встал из-за стола и начал ругаться, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я думал, вы тут добрые, б****, а вы тут хлопаете, клоуны, б****.

В ответ один из журналистов не стал скрывать свое возмущение и ответил: "Да сам ты клоун!"

– Да пошел ты, б****! Во главе с пресс-атташе, б****. Маразматики. А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****.

После этого он покинул зал для пресс-конференций, а в спор с краснодарскими журналистами вступили представители пресс-службы "Оренбурга".