Чико Флорес: "Рубин" взял три очка дома - это главное"

Испанский защитник "Рубина" Чико Флорес после победы над "Енисеем" (1:0) отметил важность результата.

- Очень важная победа для нас. Мы взяли три очка дома - сейчас это главное. После серии без побед мы собрались в команде и решили, что нужно выиграть во что бы то ни стало. Сегодня мы играли коллективно, пусть и много не получалось.

- Тренеры говорят, что в следующем матче после игр сборных - всегда не очень высокое качество.

- Я думаю, что надо просто работать. Перерабатывать это все. Да, какие-то связи теряются, но нужно работать, тогда все вернется. Сегодня мы выграли сложный матч. Такие игры сплачивают коллектив. Надеюсь, что у нас будет победная серия. (Артур Еникеев)

Все о чемпионате России - здесь